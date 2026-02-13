CONCERT DE DISADA et DJ VKO, Le Nautilus, Perpignan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-28T21:00:00+01:00 – 2026-02-28T23:59:00+01:00
Fin : 2026-03-01T00:00:00+01:00 – 2026-03-01T02:00:00+01:00
CONCERT DE DISADA + DJ VKO
CONCERT REGGAE, RAGGA, DANCEHALL
21H00 à 2H00 AU NAUTILUS
20 RUE JULES VERNE 66100 PERPIGNAN
BAR SUR PLACE
VIENS ECOUTER, DANSER SUR LES SONS DIGNE DE BOB MARLEY
UN HERITAGE REGGAE, DANCEHALL, RAGGA D’UN ARTISTE LOCAL DE PERPIGNAN.
ORGANISATION PAR BOUM SQUAD ET LE NAUTILUS
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contactboumsquad66@gmail.com »}]
BOUM SQUAD 66