Concert de Djazia Satour La Lanterne Magique Beaune

Concert de Djazia Satour

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Un duo à trois instruments pour réinventer le répertoire de Djazia Satour et orchestrer ses nouvelles chansons. La voix de la chanteuse et le piano de Pierre-Luc Jamain entremêlent leurs sensibilités et osent les improvisations les plus subtiles. Et le frappé du bendir, inattendu, fait battre le cœur des compositions à son rythme obsédant.

Une formation construite pour la scène dans un décor nocturne propice aux confessions sur des thèmes dont l’évocation en arabe suggère la nostalgie et répercute les tumultes du monde.

A la lueur d’astres resplendissants, c’est un nouvel univers musical qui se dessine. Le bendir et le piano s’associent dans un registre inédit. Dépassant l’esthétique convenue du duo piano-voix, les deux artistes créent un cadre où tous les timbres résonnent dans un équilibre mouvant.

Un son inclassable, fruit de fines intuitions et d’expérimentations minutieuses.

Un spectacle à découvrir à l’occasion de la sortie du nouvel album El Hourriya (La liberté). .

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture@mairie-beaune.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

