Concert de DJ’s du Porzay Rue de Porz Ar Vag Plomodiern lundi 13 juillet 2026.

Plomodiern

Concert de DJ’s du Porzay

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Chez Tatabel, concert de DJ’s du Porzay.

Pensez à réserver (de préférence par SMS) si vous souhaitez manger sur place ! .

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 84 10 18 07

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English :

L’événement Concert de DJ’s du Porzay Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE