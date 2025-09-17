Concert de Dom Brunier La tasse au plafond Saint-Julien-Chapteuil
Concert de Dom Brunier La tasse au plafond Saint-Julien-Chapteuil mercredi 17 septembre 2025.
Concert de Dom Brunier
La tasse au plafond 10 place du marché Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 19:00:00
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Concert de Dom Brunier, violoncelliste anticorformiste.
Participation libre. Buvette sur place
.
La tasse au plafond 10 place du marché Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 59 34 07
English :
Concert by Dom Brunier, anticorformist cellist.
Free admission. Refreshments on site
German :
Konzert von Dom Brunier, einem antikonformistischen Cellisten.
Teilnahme an der Veranstaltung frei. Erfrischungsgetränke vor Ort
Italiano :
Concerto di Dom Brunier, violoncellista anticonformista.
Ingresso libero. Rinfresco in loco
Espanol :
Concierto de Dom Brunier, violonchelista inconformista.
Entrada gratuita. Refrescos in situ
L’événement Concert de Dom Brunier Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal