Concert de Dominique A Espace Bayles Isle Espace Bayles Isle
Concert de Dominique A Espace Bayles Isle Espace Bayles Isle vendredi 5 décembre 2025.
Concert de Dominique A Espace Bayles Isle
Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne
Tarif : 38 – 38 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
L’université de Limoges organise le concert de Dominique A, accompagné de Julien Noël et Sébastien Boisseau, dans la commune isloise. Les artistes présenteront l’album « Quelques lumières ».
Plus de trente ans et quatorze albums plus loin, l’empreinte de Dominique A n’a cessé de s’étendre, sans fard, sans fanfare. Depuis La Fossette , Dominique A avance toujours plus loin sans jamais quitter ce sillon magnifique qui l’anime et le construit.
Réservations auprès des points de vente habituels Ticketmaster, Fnac, Cultura, Leclerc, Carrefour, Weezevent. .
Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Concert de Dominique A Espace Bayles Isle
German : Concert de Dominique A Espace Bayles Isle
Italiano :
Espanol : Concert de Dominique A Espace Bayles Isle
L’événement Concert de Dominique A Espace Bayles Isle Isle a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Limoges Métropole