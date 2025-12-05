Concert de Dominique A Espace Bayles Isle Espace Bayles Isle

Concert de Dominique A Espace Bayles Isle

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : 38 – 38 – EUR

Tarif de base plein tarif

L’université de Limoges organise le concert de Dominique A, accompagné de Julien Noël et Sébastien Boisseau, dans la commune isloise. Les artistes présenteront l’album « Quelques lumières ».

Plus de trente ans et quatorze albums plus loin, l’empreinte de Dominique A n’a cessé de s’étendre, sans fard, sans fanfare. Depuis La Fossette , Dominique A avance toujours plus loin sans jamais quitter ce sillon magnifique qui l’anime et le construit.

Réservations auprès des points de vente habituels Ticketmaster, Fnac, Cultura, Leclerc, Carrefour, Weezevent. .

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

