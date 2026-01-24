Concert de Dominique Béthune, et projection de films Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

Concert de Dominique Béthune, et projection de films

Mercredi 4 mars 2026.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Dans le cadre de la journée des droits des femmes, l’équipe Ciné-Club Paradisio propose un concert avec Dominique Béthune Elles . A l’honneur les femmes les plus célèbres qui ont marqué leur temps.

Suivra une projection de films autour de La Femme.

.

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark Women’s Rights Day, the Ciné-Club Paradisio team is offering a concert with Dominique Béthune: Elles . In the spotlight: the most famous women of their time.

This will be followed by a screening of films on the theme of La Femme.

L’événement Concert de Dominique Béthune, et projection de films Marignane a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de Marignane