Concert de Dorli’Sings choeur de swing Eglise protestante Dorlisheim Bas-Rhin Gertwiller Dimanche 29 mars, 17h00 Entrée libre

Dorli’sings chante le jazz swing. Un choeur polyphonique accompagné au piano, sur le thème de l’amour.

**Dorli’sings choeur de swing**

Dorlisings est un chœur né en 2018 et dirigé depuis septembre 2025 par le jeune chef **Yann Lauras**.

Dorli’Sings rassemble une vingtaine de choristes, femmes et hommes, et est accompagné au piano par **Sébastien Dubourg**.

Pour la saison 2025-2026 le thème **« Swinging Love »** a pour fil conducteur… l’amour. Le répertoire est organisé autour du jazz – swing des années 1920 à nos jours. On y trouve bien sûr des standards mais aussi des morceaux issus du monde de la pop music (The Beatles, Queen) ou de la bossa-nova (jazz West Coast). Leur point commun siège dans les harmonisations de jazz pour choeurs signées par Kirby Shaw.

L’accord visuel avec le répertoire est réalisé grâce à des tenues vintage évoquant la période du swing.

En 2026 le choeur s’est déjà produit à deux reprises. Deux autres concerts sont programmés en juin 2026.

L’accès au lieu du concert (église protestante de Dorlisheim, rue de l’église) est accessible à tout type de véhicules et bien sûr aussi à pied !

Le concert ne comportera pas d’entracte et il n’est prévu ni buvette ni restauration. L’entrée est libre et nous ferons appel à la générosité du public pour nous soutenir financièrement. Plus d’infos sur www.dorlisings.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T18:30:00.000+02:00

info@dorlisings.fr

Eglise protestante Dorlisheim Bas-Rhin rue de l’Eglise Gertwiller 67120 Bas-Rhin



