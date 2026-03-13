Concert de Dorli’Sings choeur de swing Eglise protestante Gertwiller Bas-Rhin Gertwiller Samedi 28 mars, 20h00 Entrée libre

Dorlisings se produira en concert le 28 mars 2026 à 20 heures dans l’église protestante de Gertwiller 67). Choeur de jazz polyphonique, notre répertoire est issu du swing des années 1920 à 1960.

**Concert de Dorli’Sings**

Dorlisings est un chœur né en 2018 et dirigé depuis septembre 2025 par le jeune chef **Yann Lauras.** Dorli’Sings rassemble une vingtaine de choristes, femmes et hommes, et est accompagné au piano par **Sébastien Dubourg**.

Pour la saison 2025-2026 le thème **« Swinging Love »** a pour fil conducteur… l’amour. Le répertoire est organisé autour du jazz – swing des années 1920 à nos jours. On y trouve bien sûr des standards mais aussi des morceaux issus du monde de la pop music (The Beatles, Queen) ou de la bossa-nova (jazz West Coast). Leur point commun siège dans les harmonisations de jazz pour choeurs signées par Kirby Shaw.

L’accord visuel avec le répertoire est réalisé grâce à des tenues vintage évoquant la période du swing.

En 2026 le choeur s’est déjà produit à deux reprises. Deux autres concerts sont programmés en juin 2026.

L’accès au lieu du concert (église protestante de Gertwiller, rue de la Gare) est accessible à tout type de véhicules et bien sûr aussi à pied !

Le concert ne comportera pas d’entracte et il n’est prévu ni buvette ni restauration. L’entrée est libre et nous ferons appel à la générosité du public pour nous soutenir financièrement. Plus d’infos sur www.dorlisings.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T21:30:00.000+01:00

info@dorlisings.fr

Eglise protestante Gertwiller Bas-Rhin rue de la Gare Gertwiller Gertwiller 67140 Collectivité européenne d’Alsace



