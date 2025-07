Concert de Dou’o Grange de la Smalah Saint-Julien-en-Born

Concert de Dou’o

Grange de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born Landes

Début : 2025-08-01 19:30:00

fin : 2025-08-01 23:00:00

2025-08-01

Projet musical à la fois intime et inspiré des musiques traditionnelles transmises de génération en génération. Il réunit

deux formes d’expression la voix d’Olya Olgica Susac, qui raconte avec des mots, et celle de Fabrice Dang Van Nhan, qui s’exprime à travers les notes de sa guitare. Ensemble, ils créent un dialogue entre poésie et musique.

Cette soirée sera accompagnée d’une grande Paëlla !! .

Grange de la Smalah 47 route des Lacs Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 41 45 80

