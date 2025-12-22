Concert de Dry Martini au Bar le Phare Pornic, Plage de la Source Pornic

Concert de Dry Martini au Bar le Phare Pornic

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 21:00:00

2026-01-30

Rendez-vous à partir de 19h à la Thalasso de Pornic ! Soirée musique tous les vendredis au Bar Le Phare qui offre une magnifique vue sur l’océan et se prolonge à l’extérieur par un ponton.

Le duo se compose de deux musiciens-chanteurs, inspiré de styles très différents alliant de la pop moderne aux classiques de la soul ou du funk, le tout dans un format de prestation simple et efficace.

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16

English :

See you from 7pm at the Thalasso de Pornic! Music evenings every Friday at Bar Le Phare, with its magnificent ocean views and outdoor pontoon.

