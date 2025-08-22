Concert de Duande et feu d’artifice Binas

Concert de Duande et feu d’artifice Binas vendredi 22 août 2025.

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-22 20:30:00
fin : 2025-08-22 23:30:00

2025-08-22

Les Estival’41 s’arrêtent à Binas pour une soirée exceptionnelle !
Pour la quatrième édition de son festival d’été, le conseil départemental de Loir-et-Cher donne une nouvelle impulsion aux Estival’ 41. Des concerts gratuits vous attendent tout l’été partout dans le département (une date par canton), le jeudi et le vendredi à 20h30

Rendez-vous le 22 août à 20h30 à Binas pour le concert du groupe Duende. Duende, c’est une expérience unique qui mêle rock, salsa, reggae et hip-hop dans un show vibrant et inoubliable.
Un food truck sera présent dès 19h00 au presbytère sur le site du concert Estival’41.

Puis rendez-vous au stade à 20h30 pour un feu d’artifice pyromélodique !   .

Parc du Presbytère Binas 41240 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 9 66 85 44 58 

English :

Estival’41 makes a stop in Binas for an exceptional evening!

German :

Die Estival’41 machen in Binas Halt für einen außergewöhnlichen Abend!

Italiano :

L’Estival’41 fa tappa a Binas per una serata eccezionale!

Espanol :

¡Los Estival’41 hacen escala en Binas para una velada excepcional!

L’événement Concert de Duande et feu d’artifice Binas a été mis à jour le 2025-08-05 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE