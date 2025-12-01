Concert de Duetto Di Bassi à l’Ile Blanche Chapelle de l’Ile Blanche Locquirec

Concert de Duetto Di Bassi à l’Ile Blanche

Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère

La Maison d’Accueil de l’Île Blanche propose plusieurs temps de pause pendant ces fêtes de fin d’année. L’occasion de prendre le temps de vivre ensemble les fêtes, dans une atmosphère conviviale.

Le groupe Duetto di Bassi se donnera en concert dans la Chapelle de l’Île Blanche. Raoul et Nathalie Le Chennadec, joueurs de serpents et viole de gambe, joueront des pièces de musique ancienne et des chants de Noël.

Tous les événements sont en libre participation. .

