CONCERT DE DUO QUITIPLÁ

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Duo Quitiplá, ce sont deux voix harmonisées, teintées de poésies burlesques et de déraisons amoureuses. Accompagnés tantôt par la guitare, tantôt par le cuatro, petite guitare à 4 cordes, et rythmés par les maracas vénézuéliennes ou le guïro, les joropos, les son cubanos, les valses péruviennes et les merengues. Cet ensemble de sonorité traversera vos tympans et vos cœurs, sans jamais les heurter.

Duo Quitiplá, ce sont deux voix harmonisées, teintées de poésies burlesques et de déraisons amoureuses. Accompagnés tantôt par la guitare, tantôt par le cuatro, petite guitare à 4 cordes, et rythmés par les maracas vénézuéliennes ou le guïro, les joropos, les son cubanos, les valses péruviennes et les merengues. Cet ensemble de sonorité traversera vos tympans et vos cœurs, sans jamais les heurter. .

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 7 79 88 93 87 hosteldiablotin@gmail.com

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English :

Duo Quitiplá are two harmonized voices, tinged with burlesque poetry and amorous disappointments. Accompanied sometimes by the guitar, sometimes by the cuatro, a small 4-string guitar, and set to the rhythm of Venezuelan maracas or guïro, joropos, son cubanos, Peruvian waltzes and merengues. This ensemble of sounds will cross your eardrums and your hearts, without ever hurting them.

L’événement CONCERT DE DUO QUITIPLÁ Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT