Concert de Dyadin Librairie La Pluie d’été Pont-Croix

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère

Début : 2025-08-09 18:00:00

2025-08-09

Concert de Dyadin, duo vocal féminin, piochant dans le répertoire d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et d’autrefois, Coline et Charlotte ont confectionné un set de chansons qu’elles prennent plaisir à tortiller, à transformer. Un petit guitalélé accompagne subtilement ce mélange de deux voix aussi bien complémentaires que singulières. Le tout est proposé avec une pointe d’humour.

En extérieur si possible. Prix libre et généreux et réservation conseillée. .

