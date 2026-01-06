Concert de Erhu par Eliott TORDO Angers

Concert de Erhu par Eliott TORDO

4 bd Arago Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

2026-02-13

Eliott TORDO est un compositeur-interprète grenoblois et artiste emblématique du Erhu (violon chinois) qui reprend les grands thèmes cinématographiques et œuvres traditionnelles chinoises. Avec la participation de Yiqing LIU. .

4 bd Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00

