Concert de Erhu par Eliott TORDO Angers

Concert de Erhu par Eliott TORDO
4 bd Arago Angers Maine-et-Loire
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13 21:00:00
2026-02-13
Eliott TORDO est un compositeur-interprète grenoblois et artiste emblématique du Erhu (violon chinois) qui reprend les grands thèmes cinématographiques et œuvres traditionnelles chinoises. Avec la participation de Yiqing LIU. .
4 bd Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00
