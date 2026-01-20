Concert de ESKELINA Korrespondens La Roche Teloché

Concert de ESKELINA Korrespondens

La Roche La Citadelle des Anges Teloché Sarthe

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 21:00:00

fin : 2026-03-06 22:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Concert de Eskelina Korrespondens , le vendredi 6 mars à 21h. Restauration sur place à partir de 19h30, sur réservation.

Eskelina est chanteuse, autrice, compositrice suédoise installée en France, voix les plus captivantes de la scène folk actuelle, elle est teintée d’une douce mélancolie scandinave.

Vendredi 6 mars vous découvrirez Korrespondens, un album franco-suédois de douze chansons sorti en octobre 2024.

Mêlant des compositions originales en français, écrites avec Diego Gernais, et des poèmes suédois de Tomas Tranströmer, lauréat du Prix Nobel de littérature en 2011.

Cet album puise son inspiration dans la nature, ses paysages et ses rythmes, effaçant les frontières et unissant les sons de la terre et du vent aux influences des deux pays; les racines suédoises et la vie artistique en France.

Chaque concert se transforme en une expérience immersive, où les sonorités et la poésie des mots emmènent le public bien au-delà du grand nord.

A partir de 8 ans

Restauration possible dès 19h30

Buvette sur place .

La Roche La Citadelle des Anges Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

English :

Concert by Eskelina Korrespondens , Friday March 6 at 9pm. Catering on site from 7.30pm, on reservation.

