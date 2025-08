Concert de Eyo’nlé Zébrures d’Automne Opéra de Limoges Limoges

Concert de Eyo’nlé Zébrures d’Automne

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Orchestre de cuivres et de percussions, la fanfare Eyo’nlé puise dans l’héritage des musiques de rue des cultures yoruba, torri et goun et les mêlent à des arrangements jazzy et des paroles engagées et contemporaines. À la suite de Bazaari, ils nous emmèneront jusqu’à la fin de ces Zébrures d’automne. .

