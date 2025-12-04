Concert de Faada Freddy Saint-Michel-sur-Orge
Concert de Faada Freddy Saint-Michel-sur-Orge jeudi 4 décembre 2025.
Concert de Faada Freddy
EMC- Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Début : 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-04 22:00:00
2025-12-04
Le chanteur sénégalais Faada Freddy revient avec son énergie humaniste à l’occasion de son album Golden Cages. Un concert exceptionnel !
EMC- Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
English :
Senegalese singer Faada Freddy returns with his humanist energy for his album Golden Cages. An exceptional concert!
German :
Der senegalesische Sänger Faada Freddy kehrt anlässlich seines Albums Golden Cages mit seiner humanistischen Energie zurück. Ein außergewöhnliches Konzert!
Italiano :
Il cantante senegalese Faada Freddy torna con la sua energia umanista per il suo album Golden Cages. Un concerto eccezionale!
Espanol :
El cantante senegalés Faada Freddy vuelve con su energía humanista para su álbum Golden Cages. ¡Un concierto excepcional!
