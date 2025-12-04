Concert de Faada Freddy

EMC- Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-04 22:00:00

Date(s) :

2025-12-04

Le chanteur sénégalais Faada Freddy revient avec son énergie humaniste à l’occasion de son album Golden Cages. Un concert exceptionnel !

.

EMC- Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

English :

Senegalese singer Faada Freddy returns with his humanist energy for his album Golden Cages. An exceptional concert!

German :

Der senegalesische Sänger Faada Freddy kehrt anlässlich seines Albums Golden Cages mit seiner humanistischen Energie zurück. Ein außergewöhnliches Konzert!

Italiano :

Il cantante senegalese Faada Freddy torna con la sua energia umanista per il suo album Golden Cages. Un concerto eccezionale!

Espanol :

El cantante senegalés Faada Freddy vuelve con su energía humanista para su álbum Golden Cages. ¡Un concierto excepcional!

L’événement Concert de Faada Freddy Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Coeur Essonne