Concert de fado et autres chansons lusophones Cizay-la-Madeleine

Concert de fado et autres chansons lusophones

L’Association des Amis du Prieuré organise un concert de fado et de chansons lusophones au coin du feu et dans l’ancienne salle capitulaire du Prieuré du Breuil-Bellay, au coin du feu.

Dans le cadre du 10ème anniversaire des événements qu’elle organise, l’Association des Amis du Prieuré du Breuil-Bellay propose un récital exceptionnel intitulé Fado et autres chansons lusophones , qui transporte le public sur les bords du Tage et de… l’Amazone !

En duo, la chanteuse Chloé Breillot et le guitariste Pierrick Hardy, inspirés notamment par la beauté du fado lisboète et de la chanson brésilienne, explorent l’univers des musiques lusophones. Les morceaux interprétés, choisis pour leur force et leur fulgurance poétique, racontent, avec la vérité des chansons populaires, le désir et la peine, l’amour, l’absence et le deuil.

Dans ce duo, chant et guitare dialoguent sans hiérarchie pour revisiter ces compositions à travers des arrangements atypiques. Une promenade en langue originale dans ces répertoires d’hier et d’aujourd’hui, auxquels le jeu puissant et chatoyant de Pierrick et la voix saisissante de Chloé donnent un nouveau souffle .

À l’issue du concert, le public pourra partager ses ressentis autour d’un vin chaud. Ceux qui le souhaitent pourront apporter quelques douceurs de leur fabrication pour l’accompagner.

*Infos pratiques

Le prieuré du Breuil-Bellay (13é-17é siècle) est situé à 7 km au sud de Saumur sur la commune de Cizay La Madeleine, hameau d’Igné.

Accès: Au départ de Saumur, emprunter la route à 2X2 voies en direction de Doué La Fontaine et prendre la sortie Les Ulmes, Meigné, Courchamps . Au

rond-point situé juste après l’échangeur, suivre la direction: Cizay la Madeleine. Un balisage d’accès sera mis en place à partir de ce rond-point.

Plein tarif 12,-€ Tarif réduit: 10,-€ (Étudiants, jeunes de moins de 16 ans, demandeurs d’emploi, membres de l’Association des Amis du Prieuré)

Accès P.M.R et parking sur place.

Site internet du Prieuré: https://www.prieuredebreuil-bellay.fr

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 25 janvier 2026 de 15h à 16h30. .

English :

The Association des Amis du Prieuré is organizing a fireside concert of Fado and Lusophone songs in the former chapter house of the Prieuré du Breuil-Bellay.

