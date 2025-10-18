Concert de Fallait pas l’inviter au Fou de Trucks Festival Gresswiller

Début : Samedi 2025-10-18 21:00:00

fin : 2025-10-18 22:30:00

2025-10-18

Des reprises rock, blues folk, funk, reggae … à leur sauce et avec quelle ambiance !

Porté par une formation originale et chaleureuse, Fallait Pas l’Inviter réinvente les reprises avec audace et sensibilité. À travers un répertoire éclectique mêlant groove, douceur et énergie, chaque morceau est revisité avec une signature unique.

Sur scène, deux guitares, une basse, des percussions, un cajón enrichi de cymbales, un handpan aux sonorités envoûtantes, un saxophone enivrant et une voix habitée s’unissent pour offrir un moment à la fois intime et vibrant.

Un véritable cocktail acoustique où les styles se croisent du rock au reggae, en passant par le jazz, le funk, le hip-hop, la pop ou la chanson toujours avec finesse, créativité et complicité. .

rue Curie Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est

English :

Rock, blues, folk, funk and reggae covers? in their own style and with a great atmosphere!

German :

Coverversionen von Rock, Blues, Folk, Funk, Reggae … in ihrer Soße und mit welcher Stimmung!

Italiano :

Cover di rock, blues, folk, funk e reggae nel loro stile e con una grande atmosfera!

Espanol :

Versiones de rock, blues, folk, funk y reggae… ¡con su propio estilo y un gran ambiente!

