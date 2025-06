Concert de Fanny En toute intimité Jardin de la médiathèque Mem Riec-sur-Bélon 21 juin 2025 10:00

C est dans le jardin de la Mem Médiathèque espace mélanie, de Riec-sur-Bélon, le 21 juin à 10h00 que je vous donne rendez-vous pour un concert intimiste, mêlant les pouvoirs de la musique à mon histoire personnelle. Un hymne à la vie ainsi qu’un hommage à la musique. Une biographie chantée reprenant de célèbres chansons, ayant comme fil rouge les pouvoirs de la musique.

Un concert uniquement joué ce jour là dans le jardin de l’ancien restaurant de mon arrière grand-mère. Un lieu chargé d’histoire pour vous raconter mon histoire !

Et vous qu’est ce que représente la musique pour vous et que vous apporte-elle ?

Moi je vous le dirai le 21 juin à 10h00 En toute Intimité

Fanny .

