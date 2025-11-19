Concert de Femi Kuti Saline Royale Arc-et-Senans

Concert de Femi Kuti

Saline Royale Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

L’infatigable artiste nigérian Femi Anikulapo Kuti fait chanter, danser et penser la planète entière au son de l’Afrobeat. De la scène du New Africa Shrine, son club iconique planté au coeur de la bouillonnante Lagos où il joue plusieurs fois par semaine, Femi porte son message d’espoir et d’unité jusqu’aux quatre coins du monde.

Voir un concert de Femi Kuti, c’est être transporté dans la chaleur torride d’une folle nuit de danse et de transe au New Africa Shrine et participer à une expérience musicale unique, d’une rare générosité.

Pendant plus de deux heures, Femi, ses 12 musiciens et danseuses plongent le public corps et âme dans les grooves hypnotiques et les arrangements de cuivres puissants de l’afrobeat, un univers musical urbain, moderne et hybride, où les sonorités africaines traditionnelles et les rythmes yoruba fusionnent avec jazz, funk, punk et hip hop.

Écouter Femi sur scène, c’est communier à un grand message universel de paix et de résistance.

Concert tout public

Placement libre debout

Accessible avec le pass Culture

Ouverture des portes: 19h30

Début du concert: 20h30

Le billet de concert ne donne pas accès aux expositions.

mais il vous permet de bénéficier d’un tarif réduit sur le droit d’entrée .

Saline Royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

