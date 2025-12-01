Concert de fenêtres musicales de Noël Saujon
Concert de fenêtres musicales de Noël Saujon samedi 20 décembre 2025.
Concert de fenêtres musicales de Noël
42a Rue Pierre de Campet Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Un concert insolite par l’Ecole Municipale de Musique et de Danse au parc du Château de Saujon.
42a Rue Pierre de Campet Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
English :
An unusual concert by the Ecole Municipale de Musique et de Danse in the grounds of the Château de Saujon.
German :
Ein ungewöhnliches Konzert der Ecole Municipale de Musique et de Danse im Park des Schlosses von Saujon.
Italiano :
Un concerto insolito dell’Ecole Municipale de Musique et de Danse nel parco del Château de Saujon.
Espanol :
Concierto insólito de la Escuela Municipal de Música y Danza en el recinto del castillo de Saujon.
