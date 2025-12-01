Concert de fenêtres musicales de Noël Saujon

Concert de fenêtres musicales de Noël

42a Rue Pierre de Campet Saujon Charente-Maritime

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Un concert insolite par l’Ecole Municipale de Musique et de Danse au parc du Château de Saujon.

English :

An unusual concert by the Ecole Municipale de Musique et de Danse in the grounds of the Château de Saujon.

German :

Ein ungewöhnliches Konzert der Ecole Municipale de Musique et de Danse im Park des Schlosses von Saujon.

Italiano :

Un concerto insolito dell’Ecole Municipale de Musique et de Danse nel parco del Château de Saujon.

Espanol :

Concierto insólito de la Escuela Municipal de Música y Danza en el recinto del castillo de Saujon.

