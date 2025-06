Concert de Fête de la musique Église Saint-Etienne Gannat 21 juin 2025 20:30

Allier

Concert de Fête de la musique Église Saint-Etienne Rue Croix des Rameaux Gannat Allier

Tarif : – –

Début : 2025-06-21 20:30:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

2025-06-21

Chants de chez nous et d’ailleurs. De la variété française au chants Sacrés.

Église Saint-Etienne Rue Croix des Rameaux

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 70 64 95 veto.hillen@wanadoo.fr

English :

Songs from home and abroad. From French variety to sacred songs.

German :

Lieder von zu Hause und aus anderen Ländern. Von französischen Liedern bis hin zu geistlichen Liedern.

Italiano :

Canzoni dal paese e dall’estero. Dal varietà francese alle canzoni sacre.

Espanol :

Canciones nacionales e internacionales. Desde variedades francesas hasta canciones sacras.

