Concert de fêtes de fin d’année École municipale de Musique et de Danse Villeneuve-d’Ascq

Concert de fêtes de fin d’année Mercredi 17 décembre, 18h30 École municipale de Musique et de Danse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-17T18:30:00 – 2025-12-17T20:30:00
Fin : 2025-12-17T18:30:00 – 2025-12-17T20:30:00
OH OH OH ! Il y a un air de fête dans l’air. Laissez vous emporter par les musiques de fêtes, joués par les talentueux musiciens de l’école municipale de musique et de danse Ivan-Renar.
Entrée Libre.
Auditorium de l’école.
École municipale de Musique et de Danse 94 rue corneille villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 59 36 38 https://www.villeneuvedascq.fr/ecole-municipale-de-musique-et-de-danse-de-villeneuve-dascq
Des musiques de Noël pour vivre les fêtes avant l’heure ! musique concert