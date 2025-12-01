Concert de fin d’année Célestin et Harmonie Théâtre Morteau

Concert de fin d’année Célestin et Harmonie Théâtre Morteau samedi 13 décembre 2025.

Concert de fin d’année Célestin et Harmonie

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Première partie Les LapinouZ’Zzz

Puis, Célestin accompagné par l’Harmonie de Morteau.

Célestin, alias Sébastien Rambaud, est un chanteur multi-instrumentiste à l’univers poétique et engagé, mêlant acoustique, électronique, humour et tendresse. Créateur des Fills Monkey, il a déjà parcouru le Haut-Doubs avec ses projets atypiques. Il collabore ici avec l’harmonie de Stéphane Bournez pour revisiter ses morceaux, entre titres phares et inédits de son prochain album attendu à l’automne 2025.

Tout public. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

