Concert de fin d’année Nouveau théâtre de Châtellerault Châtellerault

Concert de fin d’année

Nouveau théâtre de Châtellerault 21 rue chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-21

En soirée ou en après-midi, Venez passer un moment agréable en comagnie des harmonies de Sainte Maure de Touraine, l’orchestre d’harmonie du CEP de Poitiers et l’harmonie du pays Châtelleraudais. .

