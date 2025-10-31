Concert de fin d’année Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Concert de fin d’année

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

L’harmonie du pays Châtelleraudais dirigée par Mathias Currit reçoit le samedi 20 décembre 2025 à 20H30 au nouveau théâtre de Châtellerault l’orchestre d’harmonie du CEP de Poitiers dirigée par Andrew Paulsen et le dimanche 21 décembre à 16h l’Union musicale de Sainte Maure de Touraine dirigée par Tomas Claverie. .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 31 58 99

English : Concert de fin d’année

German : Concert de fin d’année

Italiano :

Espanol : Concert de fin d’année

L’événement Concert de fin d’année Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne