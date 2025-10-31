Concert de fin d’année Le Nouveau Théâtre Châtellerault
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne
L’harmonie du pays Châtelleraudais dirigée par Mathias Currit reçoit le samedi 20 décembre 2025 à 20H30 au nouveau théâtre de Châtellerault l’orchestre d’harmonie du CEP de Poitiers dirigée par Andrew Paulsen et le dimanche 21 décembre à 16h l’Union musicale de Sainte Maure de Touraine dirigée par Tomas Claverie. .
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 31 58 99
