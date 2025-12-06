Concert de fin d’année

Contrisson Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 18:30:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Echos du passé, sons du présent

Les élèves et professeurs de l’Ecole de Musique Intercommunale de la Copary proposent un concert afin de découvrir toute l’ampleur du travail réalisé par l’ensemble de ses formations.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69

English :

Echoes of the past, sounds of the present

Students and teachers from the Ecole de Musique Intercommunale de la Copary (Copary Intercommunal School of Music) present a concert showcasing the breadth of the work carried out by all the school?s ensembles.

Free admission.

German :

Echos der Vergangenheit, Klänge der Gegenwart

Die Schüler und Lehrer der Ecole de Musique Intercommunale de la Copary bieten ein Konzert an, um die ganze Bandbreite der Arbeit zu entdecken, die von allen ihren Formationen geleistet wird.

Eintritt frei.

Italiano :

Echi del passato, suoni del presente

Gli allievi e gli insegnanti della Scuola Intercomunale di Musica Copary organizzano un concerto per mostrare l’ampiezza del lavoro svolto da tutti i loro gruppi.

Ingresso libero.

Espanol :

Ecos del pasado, sonidos del presente

Alumnos y profesores de la Escuela Intercomunal de Música de Copary organizan un concierto para mostrar la amplitud del trabajo realizado por todos sus grupos.

Entrada gratuita.

L’événement Concert de fin d’année Contrisson a été mis à jour le 2025-11-17 par OT SUD MEUSE