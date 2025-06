Concert de fin d’année du site de Raon-l’Étape Salle Beauregard Raon-l’Étape 25 juin 2025 18:00

Vosges

Concert de fin d'année du site de Raon-l'Étape Salle Beauregard Raon-l'Étape Vosges

Gratuit

Mercredi 2025-06-25 18:00:00

2025-06-25 19:00:00

2025-06-25

Le conservatoire vous propose le concert de fin d’année du site de Raon-l’Étape, salle Beauregard, entrée libre.Tout public

Salle Beauregard Place des Martyrs de la Résistance

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

English :

The conservatory invites you to the end-of-year concert at the Raon-l’Étape site, Salle Beauregard, free admission.

German :

Das Konservatorium bietet Ihnen das Jahresabschlusskonzert des Standorts Raon-l’Étape, Salle Beauregard, freier Eintritt.

Italiano :

Il Conservatorio presenta il concerto di fine anno presso il sito di Raon-l’Étape, Salle Beauregard, ingresso libero.

Espanol :

El Conservatorio presenta el concierto de fin de curso en el recinto de Raon-l’Étape, Sala Beauregard, entrada libre.

