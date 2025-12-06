Concert de fin d’année Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Concert de fin d’année

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06 20:30:00

2025-12-06

Concert de fin d’année. Programmation à venir .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

