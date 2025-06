Concert de fin d’année – La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans 18 juin 2025 19:00

Drôme

Concert de fin d’année La Parenthèse 3 rue des écoles Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 19:00:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

L’École de musique Royans-Vercors vous invite à son concert de fin d’année sur le thème des musiques de films !

La Parenthèse 3 rue des écoles

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 13 54 00 ecoledemusique@cc-royans-vercors.org

English :

The Royans-Vercors School of Music invites you to its end-of-year concert on the theme of film music!

German :

Die Musikschule Royans-Vercors lädt Sie zu ihrem Jahresabschlusskonzert mit dem Thema Filmmusik ein!

Italiano :

La Scuola di Musica Royans-Vercors vi invita al suo concerto di fine anno sul tema della musica da film!

Espanol :

La Escuela Superior de Música de Royans-Vercors le invita a su concierto de fin de curso sobre el tema de la música de cine

