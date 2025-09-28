Concert de fin de saison à la Guinguette du Pêcheur Route des Grands Goulets Échevis

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

Pour fêter la fin de cette magnifique saison , la Guinguette vous invite , pour son dernier jour , à un concert accordéon voix avec Serge et Sandrine !!

Route des Grands Goulets La Guinguette du Pêcheur Échevis 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 69 86 laguinguettefaitsonshow@gmail.com

To celebrate the end of this magnificent season, the Guinguette invites you, for its last day, to an accordion and voice concert with Serge and Sandrine!

Um das Ende dieser wunderbaren Saison zu feiern, lädt Sie die Guinguette an ihrem letzten Tag zu einem Konzert mit Akkordeon und Stimme mit Serge und Sandrine ein!

Per festeggiare la fine di questa magnifica stagione, la Guinguette vi invita a un concerto di fisarmonica e voce con Serge e Sandrine!

Para celebrar el final de esta magnífica temporada, la Guinguette le invita a un concierto de acordeón y voz con Serge y Sandrine

