Concert de fin de saison à la Guinguette du Pêcheur Route des Grands Goulets Échevis
Début : 2025-09-28 17:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
2025-09-28
Pour fêter la fin de cette magnifique saison , la Guinguette vous invite , pour son dernier jour , à un concert accordéon voix avec Serge et Sandrine !!
Route des Grands Goulets La Guinguette du Pêcheur Échevis 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 69 86 laguinguettefaitsonshow@gmail.com
English :
To celebrate the end of this magnificent season, the Guinguette invites you, for its last day, to an accordion and voice concert with Serge and Sandrine!
German :
Um das Ende dieser wunderbaren Saison zu feiern, lädt Sie die Guinguette an ihrem letzten Tag zu einem Konzert mit Akkordeon und Stimme mit Serge und Sandrine ein!
Italiano :
Per festeggiare la fine di questa magnifica stagione, la Guinguette vi invita a un concerto di fisarmonica e voce con Serge e Sandrine!
Espanol :
Para celebrar el final de esta magnífica temporada, la Guinguette le invita a un concierto de acordeón y voz con Serge y Sandrine
L’événement Concert de fin de saison à la Guinguette du Pêcheur Échevis a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme