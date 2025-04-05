Concert de fin de stage Chant lyrique La Coursive Salle Nadia Boulanger Trouville-sur-Mer

Concert de fin de stage Chant lyrique

La Coursive Salle Nadia Boulanger 15 Rue Notre Dame Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le samedi 25 avril à 17h30, l’Académie musicale de Musique sur Mer vous invite à découvrir le fruit de son stage de chant lyrique, sous la direction de Marie-Bernadette Bret (chant) et François Martin (piano).

Entrée libre.

Le samedi 25 avril à 17h30, l’Académie musicale de Musique sur Mer vous invite à découvrir le fruit de son stage de chant lyrique, sous la direction de Marie-Bernadette Bret (chant) et François Martin (piano).

Entrée libre. .

La Coursive Salle Nadia Boulanger 15 Rue Notre Dame Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de fin de stage Chant lyrique

On Saturday 25 April at 5.30pm, the Académie musicale de Musique sur Mer invites you to discover the fruits of its opera singing course, led by Marie-Bernadette Bret (vocals) and François Martin (piano).

Admission is free.

L’événement Concert de fin de stage Chant lyrique Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Trouville