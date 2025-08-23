Concert de fin de stage de chant La Coursive Trouville-sur-Mer

Concert de fin de stage de chant

La Coursive 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-23 17:00:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Les stagiaires de Musique sur Mer vous invitent à découvrir le fruit de leur passion et de leur progression lors d’un concert de clôture placé sous le signe du partage et de l’émotion.

Ce stage, dirigé par Marie-Bernadette Bret (chant) et François Martin (piano), promet une belle palette de répertoires, interprétés avec cœur et fraîcheur par des voix en devenir.

Entrée gratuite Venez nombreux !

Un beau moment musical en perspective, à ne pas manquer ! .

La Coursive 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : Concert de fin de stage de chant

Musique sur Mer?s trainees invite you to discover the fruit of their passion and progress at a closing concert, which will be an opportunity to share and share emotion.

German : Concert de fin de stage de chant

Die Praktikanten von Musique sur Mer laden Sie ein, die Früchte ihrer Leidenschaft und ihres Fortschritts bei einem Abschlusskonzert zu entdecken, das unter dem Zeichen des Teilens und der Emotionen steht.

Italiano :

Gli apprendisti di Musique sur Mer vi invitano a scoprire i frutti della loro passione e dei loro progressi in un concerto di chiusura che sarà una festa per gli occhi e per le orecchie.

Espanol :

Los aprendices de Musique sur Mer le invitan a descubrir los frutos de su pasión y sus progresos en un concierto de clausura que será una fiesta para los ojos y los oídos.

