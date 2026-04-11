Concert de fin de stage du Right On Brass Band avec Suck Da Head MJC de la Guérinière Caen

Caen

Concert de fin de stage du Right On Brass Band avec Suck Da Head

MJC de la Guérinière 10 Rue des Bouviers Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Comme chaque année le Right On Brass Band passe deux jours avec son parrain Suck Da Head, à l’issue de stage ils vous proposent un petit concert de restitution.

Comme chaque année le Right On Brass Band passe deux jours avec son parrain Suck Da Head, à l’issue de stage ils vous proposent un petit concert de restitution.

Cette année encore la MJC nous accueille dans ses locaux pour réaliser notre stage et cette année encore Suck Da Head vient partager avec nous son amour de la Second Line. Et nous vous proposons de venir écouter le concert de fin de stage à 17h ! .

MJC de la Guérinière 10 Rue des Bouviers Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

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English : Concert de fin de stage du Right On Brass Band avec Suck Da Head

Like every year, the Right On Brass Band spends two days with their sponsor Suck Da Head, and at the end of the course they’ll be putting on a short feedback concert.

L’événement Concert de fin de stage du Right On Brass Band avec Suck Da Head Caen a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Caen la Mer