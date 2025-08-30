Concert de fin d’été Ousse-Suzan

Concert de fin d’été Ousse-Suzan samedi 30 août 2025.

Concert de fin d’été

Chapelle de Suzan Ousse-Suzan Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-30

Date(s) :
2025-08-30

Bbbb   .

Chapelle de Suzan Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 46 56 06  bancons.marie@orange.fr

English : Concert de fin d’été

German : Concert de fin d’été

Italiano :

Espanol : Concert de fin d’été

L’événement Concert de fin d’été Ousse-Suzan a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Morcenx