Concert de fin d’exposition de Bernard Plossu Chapelle de Besanceuil Bonnay-Saint-Ythaire

Informations pratiques

Bonnay-Saint-Ythaire

Concert de fin d’exposition de Bernard Plossu

Chapelle de Besanceuil Besanceuil Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine et pour conclure l’exposition photographique de Bernard Plossu consacrée à la Bourgogne, nous vous proposons un concert.

L’exposition est prolongée jusqu’au 20 septembre les samedi et dimanche après-midi. ou sur rendez vous au 0674058343. Réservation conseillée .

Chapelle de Besanceuil Besanceuil Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 99 57 62 acbesanceuil@gmail.com

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English : Concert de fin d’exposition de Bernard Plossu

L’événement Concert de fin d’exposition de Bernard Plossu Bonnay-Saint-Ythaire a été mis à jour le 2026-09-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II