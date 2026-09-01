Concert de fin d’exposition de Bernard Plossu Chapelle de Besanceuil Bonnay-Saint-Ythaire
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle de Besanceuil · Bonnay-Saint-Ythaire
Informations pratiques
Bonnay-Saint-Ythaire
Concert de fin d’exposition de Bernard Plossu
Chapelle de Besanceuil Besanceuil Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des journées du patrimoine et pour conclure l’exposition photographique de Bernard Plossu consacrée à la Bourgogne, nous vous proposons un concert.
L’exposition est prolongée jusqu’au 20 septembre les samedi et dimanche après-midi. ou sur rendez vous au 0674058343. Réservation conseillée .
Chapelle de Besanceuil Besanceuil Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 99 57 62 acbesanceuil@gmail.com
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English : Concert de fin d’exposition de Bernard Plossu
L’événement Concert de fin d’exposition de Bernard Plossu Bonnay-Saint-Ythaire a été mis à jour le 2026-09-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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