Concert de Fiuminale, chants corses Église ND de l’Assomption Aouste-sur-Sye

Concert de Fiuminale, chants corses

Église ND de l’Assomption Place de l’église Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-10-20 20:30:00

fin : 2025-10-20 21:45:00

2025-10-20

Après 20 ans passés au sein de l’ensemble polyphonique corse Barbara Furtuna et des centaines de concerts donnés à travers le monde, Maxime Merlandi et Jean Philippe Guissani se retrouvent pour partager les chants qui ont jalonné leur parcours.

Église ND de l’Assomption Place de l’église Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bfprod@orange.fr

English :

After 20 years with the Corsican polyphonic ensemble Barbara Furtuna and hundreds of concerts around the world, Maxime Merlandi and Jean Philippe Guissani get together to share the songs that have marked their careers.

German :

Nach 20 Jahren im korsischen Polyphonie-Ensemble Barbara Furtuna und Hunderten von Konzerten in der ganzen Welt treffen sich Maxime Merlandi und Jean Philippe Guissani wieder, um die Lieder zu teilen, die sie auf ihrem Weg gesungen haben.

Italiano :

Dopo 20 anni con l’ensemble polifonico corso Barbara Furtuna e centinaia di concerti in tutto il mondo, Maxime Merlandi e Jean Philippe Guissani tornano insieme per condividere le canzoni che hanno segnato la loro carriera.

Espanol :

Tras 20 años con el conjunto polifónico corso Barbara Furtuna y cientos de conciertos por todo el mundo, Maxime Merlandi y Jean Philippe Guissani vuelven a reunirse para compartir las canciones que han marcado sus carreras.

