Concert de flamenco occitan Rue Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue
Concert de flamenco occitan Rue Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue vendredi 20 mars 2026.
Concert de flamenco occitan
Rue Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Enfants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
L’IEO del Vilafrancat vous propose un concert de flamenco occitan en la chapelle Saint-Jacques.
Accompagné à la guitare par Morgan ASTRUC, musicien de flamenco, Fraj, le frêne-sorcier occitan, vous initie aux secrets de cet étrange voyage la vie. 0 .
Rue Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 38 58 38 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The IEO del Vilafrancat presents a concert of Occitan flamenco in the Saint-Jacques chapel.
L’événement Concert de flamenco occitan Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-03-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)