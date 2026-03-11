Concert de flamenco occitan Rue Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue

Concert de flamenco occitan

Rue Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Vendredi 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

L’IEO del Vilafrancat vous propose un concert de flamenco occitan en la chapelle Saint-Jacques.

Accompagné à la guitare par Morgan ASTRUC, musicien de flamenco, Fraj, le frêne-sorcier occitan, vous initie aux secrets de cet étrange voyage la vie. 0 .

Rue Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

English :

The IEO del Vilafrancat presents a concert of Occitan flamenco in the Saint-Jacques chapel.

