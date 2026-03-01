Concert de Flamenco poèmes chantés Da Lec’h All Spézet

Concert de Flamenco poèmes chantés

Concert de Flamenco poèmes chantés par Carol Delgado et Yves Ricou le dimanche 15 mars à 16h00 au Da Lec’h All au 5 rue Général de Gaulle à Spézet à 16h00.

Federico Garcia Lorca a marque l’Espagne par son œuvre et son engagement en faveur des minorités. Ses convictions et son homosexualité lui valent d’être fusillé en 1936 au début de la guerre civile.

Carol Delgado et Yves Ricou proposent à travers ce concert de faire connaissance de des poèmes chantés en espagnol, ponctués de récits sur sa vie et son oeuvre.

> entrée libre au chapeau .

