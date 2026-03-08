Concert de Flamenco Cercle populaire de Rions Rions

Concert de Flamenco

Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions Gironde

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Concert de Flamenco par le groupe Salvajeco .

Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 48 28 10 cerclederions@gmail.com

