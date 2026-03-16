Concert de Flore Le Grand Huit Rennes Dimanche 12 avril, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Folk] La musique folk de Flore vous projette dans ces instants rares où, sur une route perdue, on coupe le moteur et un paysage soudain plus vaste, plus vrai se dessine devant nous.

**[Folk]** La musique folk de Flore vous projette dans ces instants rares où, sur une route perdue, on coupe le moteur et un paysage soudain plus vaste, plus vrai se dessine devant nous.

Sur scène, elle installe une bulle intimiste, un moment suspendu. Ses accords délicats et ses mélodies sensibles vous invite au voyage et vous offre cette parenthèse, simple et authentique, qui touche en plein cœur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T18:30:00.000+02:00

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https://legrandhuit-rennes.fr/ yunalegrandhuit@gmail.com https://legrandhuit-rennes.fr/

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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