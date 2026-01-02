Concert de Floriane Drune Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Concert de Floriane Drune

Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Le voyage musical de Floriane Drune

Dans le cadre du festival Errances, la médiathèque Joseph Rousse à La Plaine-sur-Mer accueille Floriane Drune pour un moment musical unique. Entre émotion et poésie, ce concert invite le public à plonger dans un univers intime et lumineux, où la voix et la guitare deviennent les guides d’un voyage sensoriel hors du temps.

Au programme

Seule avec sa guitare, sa voix et son looper, Floriane Drune propose un spectacle poétique et ancestral, mêlant soul, gospel et chanson française. Conçu comme une spirale traversant les saisons et les cycles de la vie, ce concert rend hommage aux femmes de sa lignée et célèbre la guérison. Un face-à-face sensible et lumineux où la musique se transforme en chant libérateur, pour une expérience musicale à la fois intime et universelle.

Infos pratiques

Public: ado/adulte

Durée 1h30

Entrée: gratuit sur réservation

Un rendez-vous incontournable du Festival Errances, pour tous ceux qui souhaitent vivre une expérience musicale profonde et émouvant:

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

