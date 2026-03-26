Concert de flûte traversière Salle Ty Yhuel Crach

Concert de flûte traversière

Salle Ty Yhuel Place de l’Église Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Concert gratuit, entrée libre, dans la limite des 70 places disponibles. .

Salle Ty Yhuel Place de l’Église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

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English :

L’événement Concert de flûte traversière Crach a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon