Concert de flûte traversière Salle Ty Yhuel Crach

Concert de flûte traversière Salle Ty Yhuel Crach mercredi 15 avril 2026.

Concert de flûte traversière

Salle Ty Yhuel Place de l’Église Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:00:00
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Concert gratuit, entrée libre, dans la limite des 70 places disponibles.   .

Salle Ty Yhuel Place de l’Église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17 

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English :

L’événement Concert de flûte traversière Crach a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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