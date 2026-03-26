Concert de flûte traversière Salle Ty Yhuel Crach
Concert de flûte traversière Salle Ty Yhuel Crach mercredi 15 avril 2026.
Concert de flûte traversière
Salle Ty Yhuel Place de l’Église Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Concert gratuit, entrée libre, dans la limite des 70 places disponibles. .
Salle Ty Yhuel Place de l’Église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de flûte traversière Crach a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Crach (Morbihan)
- Chasse aux oeufs Parc Les Chênes Crach 5 avril 2026
- Carnaval et boum Espace Les Chênes Crach 25 avril 2026
- Concert Choeur Slava Crach 26 avril 2026
- Troc & Puces Parc Les Chênes Crach 14 mai 2026