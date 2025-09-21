Concert de flûte traversière et chant Maison Baschet Gagny

Concert de flûte traversière et chant Maison Baschet Gagny dimanche 21 septembre 2025.

Concert de flûte traversière et chant Dimanche 21 septembre, 17h00 Maison Baschet Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Clôturez cette édition des Journées européennes du patrimoine, au coeur de cette demeure d’exception, avec un concert de flûte traversière et chant.

Par Estelle Mazzillo, chanteuse et professeure au Conservatoire François-Joseph Gossec et Gustav Villegas, flûtiste et professeur au Conservatoire François-Joseph Gossec.

Maison Baschet 29 rue Contant 93220 Gagny Gagny 93220 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 01 42 97 http://www.ville-gagny.fr Après avoir connu ses heures de gloire à la brillante époque de René Baschet, directeur de la revue illustrée la plus célèbre et la plus belle de son temps, « L’Illustration », la Maison vit de longues années de solitude. Après son acquisition par la Ville, sa restauration a été achevée en 2000. C’est la première maison à colombages d’Île-de-France RER E station Gagny

© Service de communication – Ville de Gagny