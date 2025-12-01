Concert de flûte traversière par les Atelier des Arts Cour des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Concert de flûte traversière par les Atelier des Arts

Cour des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 18:30:00

fin : 2025-12-11 19:30:00

Date(s) :

2025-12-11

Présentation des travaux d’élèves des classes de flûte traversière de l’antenne du Puy, de Rosières et Vorey sur Arzon avec les enseignantes Marianne Sabatier et Noémie Lecomte.

+33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

English :

Presentation of work by students in flute classes at Le Puy, Rosières and Vorey sur Arzon, with teachers Marianne Sabatier and Noémie Lecomte.

