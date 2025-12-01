Concert de flûtes de l’EIM Centre Culturel Robert Margerit Isle

Concert de flûtes de l’EIM

Centre Culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

L’EIM (École de Musique Intercommunale d’Isle-Bosmie-Condat s/ Vienne) a le plaisir de vous proposer un moment musical enchanteur place sous le signe de l’imaginaire et de l’émotion. Les élevés flutistes de l’école vous proposent un voyage sonore à travers l’univers magique des films hi, compositeur emblématique de ces chefs-d’œuvre du cinéma d’animation japonais d’animation du Studio Ghibli. De Mon Voisin Totoro a Le Voyage de Chihiro, en passant par Princesse Mononoké ou encore Le Château ambulant, laissez-vous emporter par les mélodies envoutantes de Joe Hisais. Ce concert est l’aboutissement d’un travail passionne orchestre par leur enseignante, Odile GERARD, et qui allie technique instrumentale et sensibilité artistique pour rendre hommage à ces musiques culte. Venez nombreux partager ce moment poétique et immersif, entre rêve et réalité ! .

Centre Culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 56 15

English : Concert de flûtes de l’EIM

L’événement Concert de flûtes de l’EIM Isle a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Limoges Métropole