Concert de flûtes de pan et Claviers Gunsbach
Concert de flûtes de pan et Claviers Gunsbach lundi 6 avril 2026.
Concert de flûtes de pan et Claviers
3 Rue de l’Église Gunsbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06 15:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Un concert unique, à la fois élégant, surprenant et accessible à tous, dans un cadre convivial.
Concert de flûtes de pan et claviers — Concert de fin de stage du Kleebach
Venez découvrir un moment musical d’exception à l’occasion du concert de clôture du stage international de flûte de pan Zu Kleebach . Sur scène, une quinzaine de flûtistes de pan classiques, réunis autour du maître de renommée internationale Matthijs Koene, accompagnés par Philippe Husser et ses amis musiciens.
Ce programme riche et varié vous fera voyager à travers les siècles, de la musique baroque à la création contemporaine. Des œuvres de Johann Sebastian Bach et Marc-Antoine Charpentier côtoieront celles de Claude Debussy et Henri Pousseur, mettant en lumière toute la virtuosité et la poésie de la flûte de pan.
Un concert unique, à la fois élégant, surprenant et accessible à tous, dans un cadre convivial. .
3 Rue de l’Église Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 09 43
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English :
A unique concert, elegant, surprising and accessible to all, in a convivial setting.
L’événement Concert de flûtes de pan et Claviers Gunsbach a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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