Concert de flûtes Mellac

Concert de flûtes

Église Mellac Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les élèves de la classe de flûte traversière se produiront en public pour partager le fruit de leur travail lors de la masterclass Travers’ère. Ce concert proposera un voyage à travers cinq siècles d’histoire de la flûte, mêlant instruments anciens, ornementation et interprétation moderne pour une rencontre musicale riche et inspirante. .

Église Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 08 53

